Polícia Militar é acionada após ameaças de "massacre" em escola de Granja

Desde a última quarta-feira (1°), rolam em grupos de whatsapp comentários e especulações sobre a presença maciça de policiais militares no interior da Escola Profissional de Granja. Muitos assuntos surgiram e por isso o Camocim Polícia 24h resolveu averiguar e descobrir o que realmente aconteceu.

De acordo com o policiamento de Granja, nesta quarta-feira (1°), funcionários da escola encontraram várias pichações no banheiro masculino.





As pichações tinham os seguintes conteúdos:





1 - “Massacre” e mais embaixo uma espécie de assinante identificado como “Pele Arrancada”

2 - “Massacre, vão morrer”

3 - “Se eu sofri, você tbm (também) vão sofrer”

4 - “Massacre 02/06” (dois de junho)





Diante do assunto, direção da escola, funcionário alunos e pais ficaram amedrontados devido o conteúdo ameaçador das pichações.





Anda de acordo com os informes, momentos depois de terem descoberto as pichações, a polícia foi acionada, foi até a escola e em seguida as foram apagadas. Já durante a manhã desta quinta-feira (2), por volta das 07:00, novas pichações com o mesmo conteúdo foram descobertas no banheiro. Policias militares do RAIO e do POG foram acionados, realizaram rondas e vistorias no interior da escola e passaram todo o dia de prontidão naquela unidade escolar, sendo que nenhuma anormalidade a mais foi registrada.





Hipóteses





O policiamento trabalha com a hipótese de vandalismo praticado por um ou mais alunos da escola. Essa é a hipótese mais aceita, no entanto, não se pode descartar uma situação mais séria supostamente planejada por um ou mais aluno que esteja passando por problemas de transtornos psicológicos, sofrendo bullying ou até mesmo tentando copiar atentados ocorridos em outros lugares.





A Polícia Militar está alerta e continuará prestando segurança aquela comunidade escolar. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.





