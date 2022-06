PRF apreende cocaína avaliada em R$ 2,4 milhões em rodovia em Tianguá/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,4 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos no painel de um carro abordado pelos agentes no quilômetro 307 da BR-222, em Tianguá, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (22). O motorista do veículo foi preso. O material é avaliado em R$ 2,4 milhões, conforme a polícia.





Segundo a PRF, por volta das 4h os policiais rodoviários deram ordem de parada a um veículo que seguia em direção a Fortaleza. Durante a abordagem, as informações desencontradas e o nervosismo do condutor levaram os agentes a fazer uma busca minuciosa, momento em que localizaram 20 tabletes de pasta base de cocaína no compartimento do carro.





Os policiais questionaram o motorista do veículo, que informou que recebeu a droga no Piauí e levaria para Fortaleza. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Tianguá.





