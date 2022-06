Flagrante de desrespeito às leis de trânsito em Sobral! Vídeo

Internauta registrou um caminhão que presta serviço para Prefeitura de Sobral (AMA), conduzindo funcionários de forma irregular e os exposto ao perigo.





O que diz o CTB

Transportar passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230 II, com o acréscimo de 7 pontos na CNH.





O transporte de pessoas deve ser feito adequadamente. Ou seja, dentro da cabine de um caminhão ou carro. Bem como, utilizando corretamente os dispositivos de retenção como o cinto de segurança, ou cadeirinha para crianças de maneira apropriada. Assim, todos estarão devidamente protegidos.





Veja vídeo