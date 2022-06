Provas do concurso do Metrofor são adiadas no Ceará horas antes da aplicação

A aplicação das provas do concurso público do Metrofor, que ocorreriam na Universidade Estadual do Ceará (Uece), neste domingo (12), foi adiada. A decisão foi tomada durante a madrugada e divulgada logo no início desta manhã.





Ao todo, 31 mil inscritos foram contabilizados para as provas, que seriam aplicadas das 9h às 13h.





Segundo comunicado da Universidade, a não aplicação das provas ocorre por liminar emitida no sábado (11), restando poucas horas para aplicação, marcada para as 9 horas da manhã de hoje.





Para definir a suspensão, o Poder Judiciário alegou que o edital não exige requisitos mínimos para a função de assistente condutor de VLT e deve ser suspenso até a retificação. O pedido para suspensão já havia sido feito pelo Ministério Público do Estado do Ceará.





Até o momento, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) não foi comunicada sobre a decisão judicial. Além disso, também não havia sido notificada para se posicionar sobre a questão.





Com informações do Diário do Nordeste