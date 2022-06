Governado pelo PT: Bahia tem o maior preço médio da gasolina do Brasil, diz ANP

Entre todos os estados brasileiros, a Bahia é o que tem a gasolina mais cara, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Por aqui, o preço médio é de R$ 7,972 por litro, o que representa um crescimento de 5,21%, se comparado ao valor da última semana.





O estado que o ocupa o segundo lugar desse ranking é o Piauí, onde o preço médio da gasolina é 7,960. O Nordeste, inclusive, segue sendo a região do Brasil com o maior preço médio do litro da gasolina. De acordo com o levantamento realizado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o combustível é comercializado a R$ 7,64, com alta de 0,80% em relação ao mês de abril. A região também mantém as maiores variações de alta do país no preço de quase todos os combustíveis.





Apesar desses dados, o Nordeste também é a região com maiores recuos no preço da gasolina Rio Grande do Norte (-1,45%); Pernambuco (-0,54%); Maranhão (-0,24%); e Alagoas (-0,12%).





“Como no início do mês, o Nordeste vem apresentando redução no preço médio da gasolina. Também como reflexo desse recuo, a gasolina segue como opção mais econômica para abastecimento em todos os Estados do Nordeste, conforme o último levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.





Créditos: BNEWS