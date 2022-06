Reno Ximenes será candidato a deputado estadual pelo PSD

O PSD promoveu seu sexto Encontro Regional, no último sábado (28/05), no município de Quixadá, Sertão Central do Ceará. Lá o presidente estadual da sigla, Domingos Filho, voltou a declarar que o partido vai seguir com a parceria com Cid Gomes no Ceará.





“Nós estamos, juntos, transformando o Ceará e vamos continuar nos empenhando para continuar esse compromisso que assumimos com o povo cearense”, declarou.





O encontro de Quixadá marcou também o primeiro discurso como candidato a deputado estadual do advogado sobralense Reno Ximenes Ponte.





(Sobral em Revista)