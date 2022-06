Santa Casa de Sobral realiza mutirão de avaliação pré-cirúrgicas para pacientes com fissuras labiopalatinas

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral em parceria com a organização internacional filantrópica Smile Train promove no dia 29 de junho, a partir das 9 horas, um mutirão de avaliações pré-cirúrgicas gratuitas para pacientes com fissuras labiopalatinas no Ambulatório da Instituição.





O volume de cirurgias será de acordo com a demanda de pacientes sem limite de idade, segundo o médico cirurgião plástico Antonio Agostinho Moura. “As cirurgias plásticas no lábio são realizadas em crianças a partir de seis meses. Já as cirurgias no palato são realizadas em crianças a partir de dois anos, pois os tecidos estão mais desenvolvidos, e quanto mais precoce for, mais garantia de funcionalidade, como por exemplo na fala da criança”, informa o médico.





Para ter acesso ao atendimento o paciente deve apresentar RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, ficha de referência e exames anteriores.





Serviço:





Avaliações pré-cirúrgicas gratuitas para pacientes com fissuras labiopalatinas





Data: 29 de junho





Horário: A partir das 9 horas





Local: Ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de Sobral





Informações: (88) 3112-0472 / (88)3112-0595





*Com informações de Ascom Santa Casa