Anitta revela doença e diz que precisará passar por cirurgia

Anitta usou as redes sociais, nessa quinta-feira (7), para atualizar os fãs sobre seu atual estado de saúde. No auge de sua carreira artística, a musa revelou ter sido diagnosticada com endometriose.





A doença consiste em uma inflamação no tecido que reveste o útero, causando dores e sangramento para urinar e ter relações sexuais. Por isso, a cantora de Boys Don’t Cry revelou que vai precisar passar por uma cirurgia.





Ainda no desabafo, a Girl From Rio alertou suas seguidoras dizendo que a doença é mais frequente do que se imagina. “Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver, vai para outro. Não é normal a gente viver com essa dor assim”, disse.





(Via Terra Brasil Noticias)