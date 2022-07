LAPADA: Globo é condenada pela Justiça após falsas acusações contra assessor de Bia Kicis

A Rede Globo de Televisão foi condenada em segunda instância em um processo movido por Evandro de Araújo Paula, secretário parlamentar da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).





O processo movido por Araújo ocorreu após ter sido acusado, em reportagem levada ao ar no Jornal Nacional, no dia 7 de junho de 2021, de ligações com o movimento racista norte-americano Ku Klux Klan.





Segundo a matéria, Evandro seria um dos organizadores do ‘Acampamento dos 300 do Brasil’, grupo que permaneceu por um período diante do Congresso Nacional e que realizou alguns protestos na Praça dos Três Poderes, entre eles o que se tornou conhecido pela queima de fogos de artifício diante do Supremo Tribunal Federal (STF).





A matéria do JN, de forma equivocada, afirmou que o grupo atuava contra a democracia e que teria inspirações no grupo supremacista branco fundado nos Estados Unidos, sem, entretanto, apresentar provas consistentes da grave acusação.





A reportagem também não conseguiu comprovar qualquer ligação do assessor com a organização do movimento.





A decisão unânime, contrária ao recurso da emissora, que já havia sido derrotada em primeira instância, foi proferida em audiência online da 3º vara cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).





Além de retirar o conteúdo do ar na internet, a Globo terá que pagar uma multa de R$ 40 mil a Evandro, a título de indenização por danos morais. Ainda cabem novos recursos.





(Via Terra Brasil Noticias)