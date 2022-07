BIZARRO: Médicos acham garrafa no reto de homem com intestino preso

Um paciente de 50 anos chegou a um hospital iraniano acompanhado de sua esposa, contando estar sofrendo há três dias com constipação, dores no estômago e falta de apetite. Uma tomografia computadorizada mostrou que o homem tinha uma garrafa plástica de 250 ml introduzida no reto.





– Por causa do constrangimento e do medo da esposa, ele não forneceu o histórico do que havia acontecido para explicar a presença do objeto no reto e chegou à emergência do hospital tardiamente – explicou a equipe médica, de acordo com informações da revista Clinical Case Reports.





O objeto se encontrava a 10 milímetros da abertura do ânus, entre o reto e o cólon, mas não chegou a danificar o intestino do paciente.





Ao concluírem o motivo do desconforto, os médicos levaram o homem até a sala de cirurgia, o anestesiaram, e removeram o objeto utilizando uma pinça cirúrgica. O paciente seguiu na unidade de saúde por mais cinco dias, sob observação. Posteriormente, ele foi encaminhando até um psiquiatra, pois contou sofrer de depressão. (Pleno News)