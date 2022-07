Bolsonaro comemora a queda do preço e prevê gasolina "mais barata do mundo"

Nesta terça-feira (19), presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou o anúncio da Petrobras, que reduziu o preço médio de venda de gasolina às distribuidoras. A medida, que passa a valer a partir desta quarta-feira (20), reduzirá o valor cobrado pelo litro do combustível em 4,9%, de R$ 4,06 para R$ 3,86. O chefe do executivo prevê que “em breve o Brasil terá a gasolina mais barata do mundo”.





“Petrobrás reduz o preço da gasolina: – A partir de amanhã, 20/julho, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. – A redução é de 5,18%. Brevemente o Brasil terá uma das “gasolina” mais barata do mundo”, escreveu o presidente da República em rede social.





Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba.





(Terra Brasil Notícias)