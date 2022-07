Bolsonaro decreta luto por Dom Luiz de Orleans e Bragança

Morreu nesta sexta-feira (15) o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Bisneto da princesa Isabel e tetraneto de Dom Pedro I, Dom Luiz tinha 84 anos e sofria de um quadro irreversível de fraqueza muscular causada pela combinação de poliomielite e doença de Alzheimer.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto de um dia pela morte do príncipe. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). As informações são do portal Metrópoles.





Momentos antes de decretar o luto oficial, Bolsonaro lamentou o falecimento. Ele deu declarações durante transmissão ao vivo, nas redes sociais.





– A gente lamenta aqui a notícia triste. O falecimento do senhor Dom Luiz de Orleans e Bragança. Lamenta. Nasceu em 38. Faleceu hoje. Nossos sentimentos à família. Que Deus o conforte em sua imensa bondade e conforte a família aqui na terra. Nossos sentimentos – falou o chefe do Executivo.





Dom Luiz de Orleans e Bragança era bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, na região central de São Paulo, desde 10 de junho. Ele passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por duas vezes durante esse período.





De acordo com comunicado da Casa Imperial, o príncipe será velado em São Paulo, na sede social do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO). A solenidade será aberta ao público das 14h às 20h dos dias 16 e 17 de julho.





A Missa de Exéquias, por sua vez, ocorrerá no dia 18 de julho, na Paróquia Santa Teresinha, às 13h. O sepultamento acontecerá em seguida, no Cemitério da Consolação em São Paulo. Pede-se aos que comparecerem que usem trajes sociais nas ocasiões.





Com a morte de Dom Luiz, o chefe da Casa Imperial do Brasil passa a ser o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança.





