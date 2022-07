Homem mata companheira, foge do local e joga veículo contra caminhão-tanque em Beberibe/CE

O motorista do carro que colidiu de frente com um caminhão-tanque carregado de óleo diesel na CE-040, em Beberibe, no interior do Ceará, matou a companheira a pauladas antes de se envolver no acidente na manhã deste sábado (16), segundo o 1º Pelotão da Polícia Militar de Beberibe.





Com a batida, o suspeito ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves e o veículo de carga tombou na via.





Segundo a PM, o casal morava na localidade de Sucatinga, próximo ao local do acidente. Eles estavam em processo de separação e após cometer o crime o homem fugiu em um carro, entrou na rodovia na contramão e bateu no caminhão.





Após o resgate, o homem, que não teve a identidade informada, foi conduzido pelo Samu para um hospital da região e está sob escolta da polícia.









Acidente





Conforme a polícia, o acidente aconteceu no quilômetro 82 da rodovia, na localidade de Sucatinga. Com a batida frontal, o carro ficou destruído, já o caminhão-tanque derrubou óleo na rodovia. Após o acidente, pessoas foram flagradas no local retirando óleo diesel do caminhão. Um trecho da via foi sinalizado com cones e apenas uma faixa está sendo usada pelos condutores.





(G1/CE)