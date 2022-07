Infarto e AVC voltam a ser causas mais comuns de morte no País após queda de casos de Covid

A Covid-19 deixou de liderar o ranking de mortes por doenças no País. Com a queda de óbitos em março, o coronavírus passou a ocupar a terceira posição em letalidade, atrás do infarto e do Acidente Vascular Cerebral (AVC). As informações são do Estadão.





O Brasil registrou queda de 60,4% na média móvel de mortes por Covid-19 desde o pico nas ocorrências causadas pela variante Ômicron. O recuo foi de uma média de 895,36 óbitos em 18 de fevereiro deste ano para média de 354,3 na última segunda-feira, 21, segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.





Conforme dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, na semana de 16 a 22 de março, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid, que ficaram em 421. As mortes pelo vírus também foram superadas pelos 782 óbitos causados pelos infartos.





Os dados foram computados tendo como base a data do óbito que consta no registro em cartório, por isso os números podem ser diferentes daqueles apurados pelo consórcio de veículos de comunicação e pelo apontado nos boletins do Ministério da Saúde.





(Estadão)