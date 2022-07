Instituto Paraná divulga os números da disputa pelo Governo do Estado do Ceará

O Instituto Paraná divulgou, neste sábado (16), um levantamento sobre a disputa pelo Governo do Estado do Ceará. A pesquisa é dividida em dois cenários: um entre Capitão Wagner (União) contra Roberto Cláudio (PDT) e um outro mostra a disputa entre Wagner e Izolda Cela (PDT). O deputado federal vence seus concorrentes em ambos os cenários.





Cenário 1 – Capitão Wagner x Izolda Cela





Em uma possível disputa entre Capitão Wagner e Izolda Cela, o deputado federal vence a governadora do Ceará por 45,4% a 26,8%. A pesquisa ainda mostra a pré-candidata do PSOL, Adelita Monteiro, com 3,0%; e Serley Leal, do partido Unidade Popular, com 0,8%.





Sobre a pesquisa





O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais em 58 municípios entre os dias 11 a 15 de julho de 2022. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-05080/2022 para o cargo de Governador e Senador.



FONTE: CN7