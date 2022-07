BOMBA! Circula nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, áudios em que um homem fala sobre a suposta venda de resultados no Guarany de Sobral

Neste sábado (09), passou a circular em grupos de torcedores do Guarany, áudios supostamente atribuídos ao presidente do Guarany de Sobral, Wanderley Mesquita, em que o homem fala sobre a suposta chegada de "bruxos" em Sobral [no Guarany].





"Bruxo" é uma gíria que é utilizada no futebol para definir pessoas que compram e vendem ou participam de esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol.





"Meus contatos disseram que vai ter bruxo em Sobral. Tô só guardando dinheiro pra tirar onda, comprar mais um apartamento aí".





Em outro áudio o homem fala que está aguardando a Série B do campeonato cearense de 2023.





"Eu quero logo é que chegue a série B do ano que vem, do cearense, pra eu comprar mais uma casa no boa vizinhança".





Em um dos áudios, o homem cita uma pessoa chamada "Almir" e diz para que aguarde o dinheiro e espere pelos novos "espetáculos, por que vai dar dinheiro, que vão tudo vender os jogos... É bruxo, é bruxo".





Ainda não se sabe em que contextos podem ser aplicados os áudios, mas diante da acusação por parte dos torcedores que apontam o ex-jogador e agora ex-presidente do Guarany de Sobral, Wanderley Mesquita, a Voz do Cacique tentou entrar em contato com o Futebolista, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.





Fonte: A Voz do Cacique do Vale

Foto ilustrativa