“Bomba” de fezes: Suspeito de jogar item não é pró-Bolsonaro

– Ele sempre foi muito tranquilo, ninguém esperava isso, pegou todo mundo de surpresa. Ele não é nem Lula e nem Bolsonaro. Ele é de centro – declarou ela em entrevista ao portal Metrópoles.





Na delegacia da 5ª DP (Mem de Sá), André disse aos policiais informalmente que não possui inclinação ideológica. De acordo com ele, sua atitude representaria um protesto contra a polarização política que, na avaliação dele, está prejudicando o Brasil.





O homem infiltrou-se em meio à multidão disfarçado de apoiador do ex-presidente Lula. Na ocasião, ele tinha adesivos do Partido dos Trabalhadores (PT) colados em sua camisa.





Do lado de fora dos tapumes que delimitavam a área destinada aos militantes, ele teria atirado o artefato logo após acender um pavio, segundo relataram testemunhas. De acordo com os seguranças do evento, o objeto explosivo seria composto de garrafa pet, fezes e urina.





André foi autuado por “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”. A pena, em caso de condenação, varia entre três a seis anos de prisão, além de multa. (Pleno News)