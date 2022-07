Bolsonaro alerta que Fachin “já sabe” o resultado das eleições; VEJA VÍDEO

Presidente reagiu à fala do ministro Edson Fachin de que Brasil pode viver momentos mais violentos do que a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou mais uma vez sobre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a questionar a idoneidade das eleições de outubro. Segundo o chefe do Executivo, é “esquisito” que o presidente da Corte eleitoral, Edson Fachin, “já saiba” o resultado do pleito. Isso porque, como mostrou o Estadão, o magistrado afirmou, em evento nos Estados Unidos, que o País pode ter uma versão ainda mais grave da invasão ao Capitólio.





Ao comentar o assunto, Bolsonaro insinuou que Fachin teria cravado a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse período de pré-campanha, o presidente tem mostrado preocupação quanto à lisura do processo eleitoral.





“Se ele fala isso, é porque ele tem a certeza de que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, vai ganhar. Como ele pode ter essa certeza? Não vou entrar em detalhes o que eu penso, mas lamento (Fachin) agir dessa maneira”, afirmou, lembrando que o petista voltou a ser elegível após decisão do magistrado no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2021. As declarações foram feitas em transmissão ao vivo do presidente nas redes sociais.





Bolsonaro também criticou os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, vice-presidente e ex-presidente do TSE, respectivamente, por não terem comparecido ao Congresso para falar sobre “ativismo judicial”, a convite do senador Eduardo Girão (Podemos-CE).





Fonte: Isto É