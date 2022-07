Cachorro “se rende” junto com suspeitos durante operação policial

Um trio de suspeitos foi detido com um carregamento de mais de uma tonelada de maconha, em Hortolândia, São Paulo, nesta quinta-feira (28). A apreensão, que se deu no âmbito da Operação Fronteira da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), foi marcada por uma cena inusitada: um cão se rendeu no chão junto com os suspeitos.





De acordo com a Polícia Civil, o cão fazia a segurança da chácara onde aconteceu a apreensão. A carga da droga teria saído de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino ao interior de São Paulo. A finalidade da Operação Fronteira é interceptar carregamentos de drogas oriundos de outros países e que passam pelo região Centro-Oeste antes do destino final.





– Nós não estamos investigando um determinado grupo, porque existem vários. (…) Com certeza, isso daqui [quantidade de droga] não daria para muito não, espalharia rapidinho – afirmou o delegado Marco Antônio Pozetti ao G1.





Dentre os três indivíduos rendidos, um era o motorista da carreta, outro era o dono do imóvel e o terceiro era o ajudante. A droga estava separada em exatos 1176 tijolos. Os suspeitos foram levados para a delegacia da Policia Civil e, após serem submetidos a exame cautelar, foram conduzidos para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.





Quanto ao cãozinho, da raça rottweiler, irá permanecer com a dona chácara, uma vez que a polícia constatou que a mesma não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda assim, a Polícia Civil volta ao local nesta sexta (29) para verificar a condição do animal e de outros dois cães.

(Pleno News)