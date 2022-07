Prefeitura de Sobral abre seleção para professor temporário

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, está com inscrições abertas, até 29 de julho, para a seleção de professores temporários. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, pela internet.





Poderão participar da seleção professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), de Matemática, Informática Básica e Avançada, Italiano, Libras (Intérprete) e Braile.





O resultado final da seleção será divulgado no dia 5 de agosto, no Diário Oficial do Município.





(Sobral em Revista)