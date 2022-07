Caixa vai distribuir 99% do lucro do FGTS

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, em reunião extraordinária na sexta-feira 22, a distribuição de 99% do lucro do Fundo do Garantia de 2021 aos trabalhadores.





O lucro de 2021 foi de R$ 13,3 bilhões e serão distribuídos R$ 13,2 bilhões, maior valor desde que o dinheiro começou a ser dividido. Neste ano, o pagamento será antecipado, e a Caixa Econômica Federal deve liberar o dinheiro assim que a decisão for publicada.





Desde 2017 a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores. Será creditado na conta do trabalhador o valor de R$ 2,75 a cada R$ 100 depositados até 31 de dezembro de 2021. Ao todo, pouco mais de 106 milhões de pessoas devem receber.





Em 2020, o saldo positivo do fundo ficou em R$ 8,5 bilhões. Desse total, a Caixa distribuiu R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 96% do lucro.





Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento, o que está previsto apenas para a agosto.





(Via Terra Brasil Noticias)