Valor do etanol despenca em todo o país

Os preços médios do etanol hidratado sofreram queda em 24 Estados do país e no Distrito Federal na última semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).





O recuo foi de 2% nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, na comparação com a semana anterior, com preço do litro passando de R$ 4,410 para R$ 4,320.





Maior consumidor de etanol do país e local com mais postos avaliados pela ANP, o Estado de São Paulo apresentou queda de 1,7%, com litro passando de R$ 4,120 para R$ 4,050.





Por sua vez, Sergipe foi o Estado que apresentou a maior queda na última semana, com recuo de 6,5%, com litro passando de R$ 5,500 para R$ 5,140.





O preço mínimo registrado no período foi encontrado em um posto de Mato Grosso, com R$ 3,530 o litro. Já o valor mais alto apareceu num local de venda no Rio Grande do Sul, com R$ 7,890 o litro.





Também em Mato Grosso foi observado o preço médio mais barato, com litro a R$ 3,87, enquanto o maior preço médio estadual foi verificado no Amapá, de R$ 6.





Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível caiu 12,02% no país. O Estado com maior baixa porcentual no período foi Rio de Janeiro, com 19,1% de desvalorização mensal do etanol.





