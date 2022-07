Confusão em presídio deixa 13 mortos

Uma briga em uma prisão no Equador deixou 13 mortos e dois feridos, informou o órgão estatal responsável pelo sistema carcerário do país (SNAI). O caso aconteceu na segunda-feira 18, em Santo Domingo de los Tsáchilas, província a 80 quilômetros de Quito, capital do país.





O SNAI explicou que houve o registro de “uma briga no interior do centro” penitenciário de Santo Domingo, pelo que solicitou imediatamente o apoio da polícia, das Forças Armadas e do Ministério da Saúde. Segundo o governo, o controle do presídio já foi retomado.





O Ministério Público do país iniciou investigações sobre as mortes das vítimas, algumas supostamente com crueldade, com base em imagens que circulam nas redes sociais.





