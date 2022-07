Esforço de Bolsonaro garantiu que gasolina no Brasil ficasse abaixo da média mundial

O preço da gasolina no Brasil está abaixo da média global, segundo um levantamento da base de dados Global Petrol Prices. Enquanto o valor médio do litro da gasolina é de US$ 1,43 no mundo, o equivalente a R$ 7,86 na cotação desta quinta-feira (21), no Brasil, está em US$ 1,12, ou seja, R$ 6,16.





Vale lembrar que, para isso, foi fundamental a lei que reduziu e padronizou a cobrança do ICMS, visto que em várias cidades, como é o caso de Natal, a gasolina já era vendida acima dos R$ 8,00, chegando até as R$ 8,29.





Segundo o levantamento, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto tanto os mais pobres quanto os produtores e exportadores de petróleo registram valores consideravelmente mais baixos.





Pierre Souza, professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, concorda com a afirmação da pesquisa e atribui o preço alto nos países desenvolvidos à alta carga tributária. Além disso, ele pondera que o preço do combustível varia de acordo com a política de cada governo.





