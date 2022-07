Exército repudia notícia do G1 sobre militares: “Fake News”

O Exército Brasileiro publicou uma nota nesta quarta-feira (20) na qual repudiou uma notícia publicada pelo jornalista Valdo Cruz em seu blog no portal G1, também na quarta, com o título “Insatisfeitos com o Ministro da Defesa, militares da ativa dizem ao STF que não endossam ataques às urnas!”. No comunicado, a corporação disse que o texto “parece buscar apenas a discórdia”.





– O Centro de Comunicação Social do Exército expressa o repúdio da Força ao contido na matéria, que parece buscar apenas a discórdia e a cisão entre os militares da ativa e Ministro da Defesa – reforçou o Exército.





Os militares destacaram que é “indiscutível o relevante papel da imprensa para a garantia de uma democracia sólida e um ambiente de harmonia institucional”, mas lembraram que “disseminar desinformação somente contribui para instabilidade entre as instituições e, consequentemente, entre os brasileiros”.





Ao final, o Exército disse ratificar “o respeito de seus integrantes à hierarquia e à disciplina, garantindo que a coesão entre os militares é uma característica inalienável da Força Terrestre”.





(Pleno News)