Ex-prefeito de Viçosa do Ceará, Zé Firmino, morre após complicações da Covid

O ex-prefeito de Viçosa do Ceará, José Firmino Arruda, morreu nesta quinta-feira (28), após complicações da Covid-19. Zé Firmino, como era conhecido, tinha 64 anos e estava internado em Fortaleza. A informação da morte do político foi confirmada pela Prefeitura Municipal.





O ex-prefeito era filiado do MDB e tinha sido eleito prefeito do município nas Eleições 2020, mas teve o mandato cassado após julgamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), e novas eleições foram convocadas no município. Ele foi eleito prefeito de Viçosa ainda em 2004 e reeleito em 2016 e 2020.





Políticos do Ceará publicaram mensagens de solidariedade através de suas redes sociais. A governadora Izolda Cela (sem partido) lamentou a morte do ex-prefeito e destacou o legado dele na política cearense. "Zé Firmino deixou um legado de realizações em Viçosa do Ceará, importantes para o desenvolvimento do município. Meus sentimentos a todas e todos!", escreveu a chefe do Executivo.





O ex-governador Camilo Santana (PT) disse ter recebido a notícia com pesar. "Como gestor municipal, Zé Firmino foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu.





