Felipe Melo é assaltado após jogo no Rio e tem carro roubado

O jogador Felipe Melo foi vítima de um assalto na noite de sábado (2), no Rio de Janeiro. O crime aconteceu após a vitória do Fluminense por 4 a 0 sobre o Corinthians no estádio do Maracanã. De acordo com o assessor de Felipe, o jogador e sua família estavam na Avenida Brasil, importante via do Rio, quando foram abordados pelos criminosos.





O atleta do Fluminense, sua esposa, os dois filhos e um amigo seguiam para a cidade de Paraty, no sul do Rio de Janeiro, quando foram interceptados pelos bandidos. Os ladrões roubaram o carro do atleta – uma Mercedes GLE 53 -, e alguns pertences. Após o assalto, a família voltou para a casa do atleta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital.





Felipe Melo começou no banco a partida contra o Corinthians e entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. O time do Fluminense venceu a partida por 4 a 0. Os gols foram marcados por Fred, Cano (duas vezes) e Manoel. Sobre o assalto, ainda não há informações a respeito da investigação policial.





(Pleno News)