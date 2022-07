Governo do Estado se compromete em ajudar com recursos e Santa Casa de Sobral não fechará mais no dia 06

Após a situação embaraçosa entre Santa Casa de Misericórdia de Sobral e a Prefeitura daquele município que ameaçou paralisar os atendimentos, o Governo do Estado conseguiu chegar a um acordo e apalavrou no sentido de que o maior hospital filantrópico do Ceará não feche suas portas nesta quarta-feira (06). A informação foi divulgada pelo radialista Gegê Romão, do Sistema Paraíso.





Na semana passada, representantes da Secretaria de Saúde do Estado, como o secretário-executivo Carlos Hilton Soares, estiveram lá e no Hospital do Coração, em conversa com o diretor do complexo Klebson Carvalho.





Em informação repassada durante reunião com colaboradores na manhã de hoje (04), ficou definido de que o Estado ajudará financeiramente a Santa Casa a sair da crise, ou seja, do déficit mensal de R$ 2,5 milhões, por meio de um contrato para prestação de serviços, a priori, de maneira provisória por um mês.





Até o momento, a SCMS não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Em entrevista na semana passada à rádio Coqueiros, o prefeito Ivo Gomes afirmou categoricamente que a Santa Casa não fecharia e "ponto final". Caso se concretizasse, afetaria 56 municípios, uma população de aproximadamente 1,9 milhão de pessoas.









Em tempo





O complexo hospitalar gerido pela Diocese de Sobral recebe mensalmente R$ 10 milhões para a realização de atendimentos e procedimentos, conforme prestações de contas feitas com a Prefeitura de Sobral.