MPF no Ceará fará seleção para estágio em Direito

O Ministério Público Federal (MPF) no Ceará publicou edital de processo seletivo de estágio para estudantes de graduação em Direito. As vagas têm por finalidade a contratação e formação de cadastro de reserva para atuação na Procuradoria da República no Ceará (PR/CE), que fica na capital do estado, e nas Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) de Limoeiro do Norte, Sobral e Juazeiro do Norte.





As inscrições serão realizadas pela internet, no site do MPF/CE, entre os dias 11 e 17 de julho. Após esse período, o candidato deve confirmar a inscrição por meio do envio de documentos solicitados ao endereço eletrônico informado no edital entre os dias 11 e 18 de julho.





O edital está na página de internet da PR/CE, Seção Estagie Conosco, Seleção 2022.