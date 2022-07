Guarany de Sobral anuncia renúncias na gestão do clube

Apesar de ter celebrado seus 84 anos de história durante a semana passada, o Guarany de Sobral não vive bons momentos. Com a amarga permanência na segunda divisão do Campeonato Cearense e sem perspectivas de disputar a Taça Fares Lopes de 2022, o Cacique do Vale agora tem mais um problema: a falta de gestão.





Na última semana, o Sobral Portal de Notícias já havia anunciado, em primeira mão, a saída do vice-presidente do Conselho Deliberativo do Guarany, Hélio Duarte. Durante a manhã deste domingo (10), torcedores foram surpreendidos com renúncias em massa e agora o Bugre Sobralense não conta com nenhum nome à frente da instituição.





O presidente e vice-presidente da diretoria executiva, Wanderley Mesquita e Carlos Eduardo e o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Torquato, entregaram suas cartas de renúncia e não fazem mais parte da gestão do clube.





Em nota, o grupo alegou que sofreu "ameaças durante a disputa da Série B do Campeonato Cearense".





Recentemente os bastidores do Cacique do Vale se agitaram com o interesse de dois possíveis grupos gestores que estudam assumir o controle do clube sobralense. Tratam-se de uma empresa do ramo de apostas esportivas e um empresário no setor de mineração.





Aguardemos os próximos capítulos da novela Guarany Sporting Club.





(Sobral Portal de Notícias)