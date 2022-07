Homem é executado a bala em distrito de Tamboril e criança atingida pelos disparos

Romário de Sousa Macedo, 27 anos, foi morto com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo, na noite deste sábado (09), no sangradouro do açude do distrito de Sucesso, em Tamboril.





Ele estava acompanhado de um amigo e uma criança de 6 anos. A vítima foi surpreendido por homens armados que chegaram já atirando. Um dos disparos atingiu o braço da criança que foi socorrida para o Hospital de Tamboril e passa bem.





Segundo a Polícia Militar, ainda não é possível afirmar o que a vítima, o amigo e a criança teriam ido fazer no local, e nem quantas pessoas teria participado da execução de Romário. Os fatos serão apurados através de inquérito polícia presidido pelo Delegado de Tamboril.





A vítima morava no Bairro Bola Branca, na saída para Crateús e havia sido preso em 2019, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Sucesso.





Fonte: Manuel Sales