Homem leva corpo da mãe em carro de mão para cemitério no RN

Um homem transportou o corpo da própria mãe em um carro de mão, por cerca de 5 quilômetros, para enterrá-la no cemitério de Vera Cruz, na região do Agreste potiguar, na manhã desta quinta-feira (21). O caso foi confirmado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar.





A PM acredita que o agricultor tomou a atitude por falta de orientação sobre o que fazer após a morte da idosa. O fato chamou a atenção da população no município, que chamou a polícia por volta das 7h. As autoridades locais acionaram a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), para iniciar uma investigação.





À guarda municipal, o homem disse que sua mãe de 82 anos faleceu na tarde de quarta-feira (20), por volta das 14h, no distrito de Olho D'água, que fica na zona rural de Monte Alegre. Ele, então, decidiu levar o corpo no carro de mão para ser sepultado no cemitério de Vera Cruz. Segundo ele, um rio cheio impedia a passagem para a cidade de Monte Alegre.





A mulher foi identificada como Antonia Alves da Silva, de 82 anos. O agricultor ainda disse que a idosa enfrentava algumas doenças e tinha uma ferida que pode ter infeccionado. "Aparentemente, não houve dolo por parte do filho. Seriam pessoas sem esclarecimento e orientação das medidas a serem adotadas no caso", considerou o major.





G1