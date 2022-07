Homem mata vizinho que varria sua calçada e cortava árvore; VEJA VÍDEO

Um homem de 41 anos foi baleado na cabeça pelo vizinho, de 61 anos, por estar limpando a calçada e fazendo o corte de uma árvore em Chapadão do Sul (MS). O caso aconteceu neste domingo (24).





Nas imagens, é possível ver que a vítima, estava de camiseta branca, limpava a calçada da casa do vizinho, quando ele apareceu (veja vídeo acima). Eles trocaram algumas palavras e o homem entrou em sua residência. O outro homem continuou a limpeza com ajuda da filha, que recolhia pedras para jogar fora.





Em seguida, o idoso retornou apontando uma arma e disparou contra o vizinho, que fugiu correndo enquanto era perseguido pelo autor dos tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça do homem, e o projétil ficou alojado no rosto. Veja vídeo em baixo.

Um vizinho dos envolvidos contou que não viu os disparos, mas relata que presenciou o momento em que a vítima havia pedido autorização do suspeito para limpar a calçada e cortar o pé da árvore.





Alguns moradores da rua socorreram a vítima e o levaram para o hospital da cidade, mas ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.





De acordo com boletim médico, o paciente está internado em leito semi-intensivo, consciente e orientado, e aguarda transferência para outra unidade hospitalar para realizar cirurgia.





Ele explicou à polícia, por meio do WhatsApp, que estava varrendo a calçada do vizinho quando os dois discutiram brevemente.





“Pedi para minha filha jogar umas pedras fora. Daí, ele falou ‘a calçada é minha’, e eu respondi ‘nem a calçada você não varre’. O pé de árvore que tinha lá ele tinha deixado cortar. Nisso ele entrou e já veio armado”, explicou a vítima.





O homem que atirou está foragido. Os policiais já fizeram buscas na casa dele e encontraram uma caixa de munição calibre 32.





O caso foi registrado da Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O suspeito também é investigado por posse irregular de arma de fogo. As informações são do G1.