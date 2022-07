Homem dá tapa na cara de empregada doméstica por ela chegar atrasada ao trabalho; VEJA VÍDEO

Um homem é investigado por agredir uma empregada doméstica que trabalha em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A vítima levou um tapa no rosto por ter chegado atrasada no serviço.





Imagens de câmeras de segurança mostram que Patrícia Peixoto entra no elevador com seu patrão, o major Bruno Chagas, por volta das 10h18.





Os dois discutem e o PM mantém pouca distância da funcionária, enquanto aponta com o dedo para o seu rosto. Patrícia, então, empurra Chagas, que dá um tapa em seu rosto.