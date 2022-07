Levantamento mostra que Brasil possui 53 facções criminosas

O Brasil tem ao menos 53 facções criminosas em atuação, sendo que cada Estado e o Distrito Federal têm ao menos 1 grupo com presença registrada. Organizações do crime como PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) se rivalizam na disputa por territórios e têm atuação nacional.





A facção de origem paulista está presente no DF e em outros 24 Estados. Já o grupo nascido no Rio de Janeiro atua em 13 Estados, além do DF. Os dados são da edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.





Os dados sobre a atuação das facções foram levantados com base em registros de órgãos federais e estaduais, como a PF (Polícia Federal), Abin (Agência Brasileira de Inteligência), secretarias de Segurança, promotorias e tribunais de Justiça. A compilação foi feita pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV.





Conforme o levantamento, o PCC tem 35.000 integrantes e é a maior organização criminosa no país. O grupo tem atividades em outros países, como Paraguai e ligações com outros grupos criminosos, como a máfia italiana ‘Ndrangheta.





O PCC atua no tráfico de drogas e exporta os entorpecentes para países da Europa, África e Ásia. Também opera lavagem de dinheiro.





Das 27 unidades da Federação, 4 têm o domínio de uma só facção: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Piauí (PCC). Mato Grosso tem a predominância do Comando Vermelho.





Os dados do Anuário mostram indicadores de violência em cada Estado e no Distrito Federal. Em 2021, foram 6.145 mortes decorrentes de intervenções policiais em todo país.





O Brasil também registrou 39.961 homicídios dolosos em 2021. No período, foram apreendidas 110.019 armas de fogo.





