Homem que matou mulher e filho: "Não existe perdão pra isso"

Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, confessou à polícia ter assassinado sua esposa, Jéssica Mayara Ballock, de 22, e seu filho, Théo Pereira, de três meses. Após ser detido, ele disse, no porta-malas da viatura, que não merece perdão pelo que fez.





– Acho que não, porque é minha mulher e meu filho. Não existe perdão pra isso – assinalou, segundo informações do portal R7.





Jéssica e Théo foram encontrados degolados na manhã desta segunda-feira (25), em um apartamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Uma faca com sangue foi encontrada no apartamento e apreendida.





Às autoridades, Kelber relatou que se lembra apenas de ter visto a casa suja com sangue. Ele conta ter ingeriu bebida alcóolica e usado drogas na ocasião.





– Meu sogro comprou cerveja, eu bebi, fazia tempo que eu não bebia antes, parei de beber, parei de usar droga, bebi bastante (…). Lá pra 00h, 1h da manhã a gente foi embora, me deu vontade de usar droga, porque eu bebi. A hora que acabou a minha droga, eu não me recordo, não me lembro – relatou.





Ele alega que não pretendia fugir e que não havia se entregado à polícia ainda, pois não achava que era o momento adequado. Em vez disso, buscou uma clínica de reabilitação.





– Eu estava numa clínica de reabilitação, esfriando a cabeça para depois me entregar – afirmou.





Além de Théo, o casal tinha mais um filho, de 1 ano e 10 meses. Antes de ir à clínica, Kelber deixou seu filho com amigos em Bragança Paulista (SP) para que eles levassem a criança para os avós, que moram em Minas Gerais.





Kelber foi preso na noite desta terça-feira (26). Ao ser abordado pela Polícia Militar em Paulínia (SP), ele desceu do carro onde se encontrava e se entregou às autoridades. (Pleno News)