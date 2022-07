Incrível: Homem salva criança instantes antes de acidente

Um vídeo impressionante, registrado por câmeras de segurança no interior de São Paulo, chamou a atenção das redes sociais neste fim de semana. Nas imagens, um homem salva uma criança a bordo de uma bicicleta desgovernada, prestes a colidir contra um poste.





Lucas Adriano de Souza, de 26 anos, estava sentado em um bar na mesma calçada em que o acidente iria acontecer quando, “como um gato”, agarra a criança antes que ela pudesse se machucar. As imagens foram registradas por câmeras de segurança da cidade de Américo Brasiliense, no último domingo (17).





Felizmente, a menina não se feriu. Já Lucas ficou com o joelho roxo devido o impacto contra o pedal da bicicleta. Pelas redes sociais, o “ato heroico” do rapaz, bem como seu reflexo durante a ação, chamaram a atenção. “E o troféu de herói do dia vai pra esse rapaz”, escreveu um internauta ao compartilhar o vídeo.