Elmano é anunciado candidato a governador pelo PT, ao lado de Lula e Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou o deputado estadual Elmano de Freitas como candidato a governador do Ceará pelo PT. O anúncio foi feito por Camilo, nas redes sociais, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Camilo e Elmano foram até lá para se encontrar com ele.





"Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente", escreveu Camilo. (O Povo)