Jovem diz ter sido agredida por homem em festa após reclamar que ele urinou perto dela

Uma mulher denunciou numa rede social ter sido agredida a socos por um homem depois de ter reclamado que ele urinava próximo dela e de amigos em uma festa no Jockey Club do Rio, na Gávea, Zona Sul. O caso, segundo o relato, aconteceu por volta de 2h20 deste domingo (17).





Na publicação, a jovem afirma que foi atingida com quatro socos no rosto e, também, ofendida.





"Pedi para que ele não continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas. Logo em seguida, fui surpreendida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro socos no rosto", diz o texto.

A mulher afirma que registrou a ocorrência na delegacia do bairro e que se colocou à disposição da polícia para prestar qualquer esclarecimento.





Mesmo assim, ela disse que o autor das agressões está solto. A jovem recomendou, também, que outras mulheres tomem cuidado.





"O cenário é brutal, estamos em iminente risco em qualquer lugar. Agradeço a todos os homens e mulheres que me defenderam da covardia, sem vocês as consequências da violência seriam catastróficas. A justiça será feita. Compartilhem", pede a vítima.





Procurada pela TV Globo, até a última atualização da reportagem, a Polícia Civil ainda não tinha se manifestado sobre o caso.





(G1)