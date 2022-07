LAMENTÁVEL! Morreu ontem, dia 3, homem que virou meme com bordão “Me Dê Papai”

Faleceu no início da tarde deste domingo (03), o homem conhecido como Zé Iaá, que virou meme e ganhou repercussão na internet com o popular bordão: Me Dê Papai.





Ele estava em um bar no bairro Bezerra e Sousa, na saída de Tauá para Arneiroz, quando passou mal e rapidamente foi a óbito no local. O Samu foi acionado foi até o local, mas ele já estava sem vida. Acredita-se que foi vítima de um ataque cardíaco fulminante. O corpo foi recolhido logo depois.





Zé Iaá morava nas proximidades do bar onde faleceu e era figura muito popular em Tauá, fazendo muito sucesso também na internet. Seu bordão Me Dê Papai ficou conhecido em várias partes do País e até famosos como Wesley Safadão chegaram a divulgar.





Fonte: Blog Edy Fernandes /Tauá