Ceará confirma 2º caso de varíola dos macacos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, neste sábado (2), que há um segundo caso confirmado de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos. O paciente com a doença tem 43 anos, mora em Russas e é do sexo masculino. Não há informações sobre deslocamento recente em viagens.





O primeiro paciente com a enfermidade no estado tem 35 anos, mora em Fortaleza, é brasileiro e tem histórico de deslocamento recente para São Paulo e Rio de Janeiro, onde já há casos confirmados.





Até o momento, foram notificados 18 casos suspeitos, dos quais oito foram descartados após exames laboratoriais. Os casos descartados foram apontados em Fortaleza, com dois registros, Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Caridade, Cedro e Ocara.

Os outros oito casos seguem em investigação. Dos pacientes ainda com a suspeita, seis residem em Fortaleza, enquanto os outros dois são de Juazeiro do Norte e Guaramiranga, na qual houve um novo caso suspeito.





A Sesa informou que, em todas as notificações, houve aplicação das medidas recomendadas contra a doença, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e diagnóstico diferencial para outras doenças. Os exames estão em processamento.





Com informações do G1/CE

