Luciano Hang vence 3° processo contra Gleisi Hoffmann por acusação de sonegação

Nesta quinta-feira (28), Luciano Hang venceu uma ação de pedido de indenização feito contra a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). Segundo o empresário em rede social, este é o terceiro processo, envolvendo os dois, que o dono das lojas Havan vence.





A ação, que tramitava no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), trata-se de uma publicação que acusava o empresário das lojas Havan de sonegação. De acordo com a decisão, a deputada terá que para o valor de R$ 25 mil para Luciano como indenização.





Segundo “O Município”, jornal da cidade de Brusque, no julgamento, o tribunal afastou o pedido de indenização que fez Gleisi pelo post em que Luciano ironizou o relacionamento da petista com Lindbergh Farias. No texto, Hang diz que ambos teriam se conhecido no “PTinder” e poderiam passar a lua de mel em Cuba ou Venezuela.