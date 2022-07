Brasil tem primeiros casos de crianças com varíola do macaco

A Secretaria de Saúde de São Paulo comunicou que registrou os três primeiros casos de varíola dos macacos no Brasil. Os pacientes estão com sintomas moderados e sob monitoramento da vigilância epidemiológica em suas respectivas casas.





Segundo a Prefeitura, os pacientes são duas meninas de seis anos de idade e um menino de quatro anos. Eles apresentaram bolhas na pele, dilatação nos gânglios e também febre.





– Desde os primeiros alertas da OMS [Organização Mundial da Saúde] para a doença, a SMS instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos. O órgão está com toda a operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento em pleno funcionamento – diz a nota da Secretaria.





Uma das meninas adquiriu a doença ao ter contato com um parente infectado. A origem da transmissão aos outros dois pacientes ainda está sob investigação.





Até o momento, o Brasil possui 1.066 casos da doença espalhados por 15 estados, além do Distrito Federal. O governo está negociando a compra de imunizantes.





Nos últimos dez dias, foram registrados os primeiros casos infantis do atual surto. Além do Brasil, os países com crianças afetadas são Holanda e Estados Unidos. (Pleno News)