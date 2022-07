LOUCURA: Homem é internado após tentar operar o próprio nariz em casa

Um homem foi internado em uma unidade de saúde, na Zona Sul de São Paulo, com ferimentos no nariz depois de um tentativa de rinoplastia caseira. O paciente teria se guiado por vídeos publicados na internet para fazer o procedimento. O caso aconteceu na última quinta-feira (21/7).





O homem teria usado álcool 70% para higienizar o nariz durante a “plástica”. Ele teria relatados aos médicos do hospital onde foi atendido, que não usou luvas, utilizou anestésico veterinário, fez a “sutura com fio absorvível e super-bonder” e não teria limpado o sangue “para não abrir os pontos”.





Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo confirmou que o homem foi atendido na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campo Limpo e, posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, para que fosse realizada a limpeza do ferimento. O homem foi orientado a receber atendimento psicológico.





“A pasta esclarece que, após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários. A SMS reforça que o paciente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, além de encaminhamento para retorno com a especialidade BMF. Ele foi encaminhado para também seguir atendimento na rede com serviço de psicologia”, diz a nota.









Vídeos disponíveis





Diversos vídeos sobre como fazer procedimentos caseiros para modificar a estética nasal, principalmente para reduzir ou afinar o tamanho do nariz, estão disponíveis em plataformas da internet, como “rinoplastias caseiras”, inclusive nas redes sociais.





Em alguns casos, os usuários tentam repetir os procedimentos cirúrgicos e hospitalares, realizados por médicos qualificados, nas filmagens feitas em casa.





Ao portal G1, o YouTube Brasil informou, que todos os conteúdos “precisam seguir nossas Diretrizes de Comunidade, e não permitimos material que incentive atividades perigosas com risco de danos físicos graves ou de morte. Contamos com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito e remover o que esteja em desacordo com nossas políticas assim que localizado. Os vídeos enviados pela reportagem estão em análise”.









Procedimento médico





De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a rinoplastia é um ato exclusivamente médico, e inclusive, o procedimento necessita de um profissional especializado para ser realizado.





Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês) divulgados em 2021, apontam que a rinoplastia é o quarto procedimento estético cirúrgico mais comum no mundo, e representou 8,4% das cirurgias plásticas realizadas em 2020.





De acordo com o órgão, em 2020, o Brasil foi o país que mais realizou cirurgias no rosto. Conforme o levantamento do ISAPS, 87.879 rinoplastias foram feitas no país naquele ano. Em segundo lugar vem a Turquia, com 66.950 e, em terceiro, os Estados Unidos, com 55.436.





(Metrópoles)