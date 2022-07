LULA VAI AO VELÓRIO DE DOM CLÁUDIO HUMMES E FAMILIARES SE RETIRAM DO LOCAL

Lula e Alckmin entraram por trás da igreja e foram diretamente ao espaço reservado para o caixão, separado do público por cordas. Os dois foram recepcionados pelo padre Júlio Lancelotti, os três conversaram e rezaram. Conforme apurado, a presença do petista no velório não agradou os familiares do religioso, que se retiraram da igreja na mesma hora. Lula e Alckmin ficaram visivelmente constrangidos com a reação da família. Dom Cláudio, quando estava à frente da diocese de Santo André, foi apoiador do movimento operário do ABC, que teve Lula como um dos principais líderes, mas ele teria rompido com o ex-presidente após o episódio do Mensalão. Dom Cláudio afirmava que não compactuava com a corrupção. O arcebispo era conhecido pela preocupação com os pobres, além das questões sociais e pela defesa dos indígenas, quando presidiu a comissão episcopal da Amazônia.





(Revista Ceará)

Foto: Ricardo Stuckert