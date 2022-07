Luva de Pedreiro é recebido por oficiais de justiça em aeroporto

Assim que chegou ao Brasil após sua viagem a Marrocos, Luva de Pedreiro foi recebido ainda no aeroporto na manhã deste sábado (9/7) com uma dor de cabeça em mãos. A mando de seu ex-empresário, Allan Jesus, oficiais de justiça abordaram o influenciador no aeroporto do Rio de Janeiro com uma intimação judicial.





O encontro só foi possível por Allan ainda possuir acesso aos cronogramas de voos de Luva, visto que a viagem fazia parte de seu antigo contrato. Visivelmente constrangido, o jovem fez um desabafo em sua rede social.





“Fala, minha tropa! Galera, cheguei agora de Marrocos cansado, 10h de voo, doido pra ver minha família e os amigos. Quando chego no aeroporto, cheio de gente, chegou intimação, eu intimado, por negócio empresarial. Eu nunca esperei isso na minha vida não, eu estando certo (…) Não quero o mal de ninguém não (…) o que eu fiz pelo amor de Deus para ser intimado? Eu quero o certo. Tô triste pra caramba, o pessoal tudo olhando o oficial de justiça dizendo que o cara estava sendo intimado. É assim mesmo a vida, vamos defender que nós chega lá!”, lamentou.





O jovem desembarcou na última quarta-feira (6/7) no continente africano a fim de realizar ação publicitária para a marca de refrigerantes Pepsi. Esse trabalho foi acordado enquanto ele ainda era agenciado por Allan Jesus, ex-empresário do influenciador baiano. Iran continua honrando os compromissos negociados por Allan – todos serão cumpridos por ele enquanto o seu desligamento total da ASJ segue em negociação.





(Terra Brasil Notícias)