Rui Costa se recusa a baixar ICMS e ‘tira onda’ com a cara do povo; veja vídeo

O advogado e pré-candidato a deputado estadual na Bahia, Leandro de Jesus (PL), publicou um vídeo em que comprova que o governador baiano Rui Costa (PT) continua se recusando a cumprir a lei federal que estabeleceu um teto máximo de 18% na cobrança do ICMS sobre os combustíveis.





Jesus abastece seu carro, no valor de R$ 100,00, e mostra a nota fiscal, com data da última quarta-feira (6), demonstrando que a taxa cobrada ainda está acima de 28%.





Certamente, seguindo a orientação do ex-presidiário Lula, Costa é um entre os nove governadores esquerdopatas do Nordeste a resistir à nova regra, em uma decisão eleitoreira com o objetivo de atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas em que o povo é o único prejudicado.





Leandro de Jesus, que vem pressionando o governo da Bahia a cumprir a lei, prometeu entrar com nova representação nos órgãos responsáveis.





Esse é o método dos esquerdopatas que juram lutar pelos mais pobres!





E você, leitor, aí da Bahia e do Nordeste… o seu governador já baixou o ICMS sobre os combustíveis? Conte nos comentários.





Assista:





Fonte: Jornal Cidade