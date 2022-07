Morre desembargador cearense Antônio Pádua Silva, do TJCE

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 1º, o desembargador Antônio Pádua Silva, de 63 anos, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Foi decretado luto oficial de três dias. "A Corte recebeu a notícia com muita perplexidade e tristeza. O desembargador Pádua, que eu considerava jovem ainda, era um magistrado vocacionado e exercia o seu mister com muito zelo e compromisso. Fomos colegas de concurso para a magistratura. Deixará muitas saudades, mas igualmente o legado de uma vida proba e dedicada à judicatura”, manifestou-se em nota a presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.





"A vida nos pregando e impondo situações inesperadas. Difícil de acreditar. Nesta madrugada partiu para sua última morada o nosso colega desembargador Pádua. Magistrado ético, sério, comprometido com a instituição e um parceiro institucional de primeira linha. Fica com Deus direto, colega", disse por meio da assessoria o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho.





O magistrado era natural de Missão Velha, no Cariri. Ingressou no TJCE em 2019, pelo critério de antiguidade. Estava no Poder Judiciário cearense desde 1987, na comarca de Aracoiaba. Passou por comarcas como Redenção, Itapiúna, Pacajus, Baturité, Crateús e Acopiara, entre outras. Em 1996, tornou-se titular da 5ª Vara de Execuções Fiscais de Fortaleza. Foi ainda juiz auxiliar da presidência do TJCE, na gestão do desembargador João de Deus Barros Bringel.





"É uma grande perda para a sociedade e a magistratura. Pádua foi um exemplo de pessoa virtuosa e de magistrado vocacionado, dedicado, altamente produtivo e responsável. Vai ser essa a lembrança dele que vou ter sempre comigo", disse por meio da assessoria o vice-presidente do tribunal, Antônio Abelardo Benevides Moraes.





(O Povo)