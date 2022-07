Mulher é encontrada morta dentro de motel após acompanhante tentar sair sozinho

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um motel no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O caso foi registrado durante a madrugada desta sexta-feira, 1º. A vítima chegou acompanhada de um homem por volta das 2 horas e, por volta das 4 horas, ele tentou ir embora sozinho. A mulher de 22 anos não possuía marcas de violência e somente laudo da Perícia Forense poderá identificar a causa da morte





O protocolo do estabelecimento não permite que as pessoas saiam desacompanhadas. O homem disse que a mulher estava sob efeito de drogas e que sairia sozinho. No entanto, os funcionários não autorizaram.





Ele então voltou para o quarto e a equipe do motel tentou contato por telefone. Em uma das vezes, uma funcionária relatou que ele tentava se passar pela mulher durante a ligação. O estabelecimento enviou a segurança do local, que pediu para entrar no quarto e o homem abriu a porta.





A mulher estava caída no chão do banheiro. Ele permaneceu no local. Foi acionado o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Conforme informações preliminares, o homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, no bairro Henrique Jorge. Não havia marcas de violência na vítima e há suspeita de morte natural, no entanto, somente o laudo pericial pode identificar a causa da morte.





Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga uma morte, registrada na manhã desta sexta-feira, 1º, no bairro Henrique Jorge. Conforme o órgão, o corpo da mulher não foi identificado formalmente. A SSPDS confirmou que ela estava dentro de um quarto de motel e que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato.





"Previamente, não foram encontrados indícios de lesões no corpo. A causa da morte só será identificada mediante o resultado do laudo cadavérico da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Um homem, que estava com a mulher no estabelecimento, foi conduzido ao 27º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que está à frente das apurações", informa a nota.





