POLÍCIA CIVIL PRENDE 5 SUSPEITOS DE PARTICIPAR DE HOMICÍDIOS EM COREAÚ/CE

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, coordenados pelo Delegado Herbert Ponte e Silva, realizaram na manhã desta sexta-feira (1), uma operação policial na qual foram cumpridos cinco mandados de prisões por crimes de homicídio.





Foram presos na aludida operação policial as pessoas de nomes Francisco Clairton da Ponte, Francisca Tayane Pinto da Costa, Maria Mikaele do Nascimento, Wliliam Alves do Carmo, a este foi dado voz de prisão no interior da PIRS, pois ele já se encontrava preso por outro crime de homicídio e Francisco Venício Rodrigues dos Santos. Estes são suspeitos de praticarem crimes de homicídios em Coreaú-CE, crimes esses que vitimaram as pessoas de nomes: Elielton Pereira da Silva e RAFAEL DA SILVA VENANCIO, este foi brutalmente assassinado por diversas pessoas que o agrediram com pedradas e chutes.





As investigações da polícia começaram logo que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial.





Foram instalados inquéritos policiais, realizadas várias diligências e, após isso, representado pela custódia preventiva dos investigados acima referidos. A prisão dos suspeitos foi decretada pelo Poder Judiciário do Ceará.





Os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.